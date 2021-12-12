Гурьев: шахматисту Непомнящему не хватило опыта, чтобы победить "железного" Карлсена

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему не хватило опыта, чтобы победить "железного" норвежца Магнуса Карлсена. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР), глава компании "Фосагро" Андрей Гурьев.

В пятницу Карлсен черными фигурами обыграл Непомнящего в 11-й партии матча за звание чемпиона мира в Дубае и сохранил титул.

"Прошедший матч за мировую корону стал уже четвертым подряд, состоявшимся при поддержке "Фосагро". Каждый новый матч дарит неповторимые эмоции. Мы навсегда запомним шестую партию матча Непомнящий - Карлсен. На протяжении 7 часов 45 минут шахматисты сделали 136 ходов, побит рекорд длительности партии, который держался 43 года", - сказал Гурьев.

Он высказал мнение, почему Непомнящий не сумел одержать победу. "Да, шахматная корона в этом году не вернулась в Россию. Ян - очень талантливый, блестящий шахматист. Но ему не хватило опыта, чтобы одолеть "железного" Магнуса, который оказался сильнее", - признался Гурьев.

"Мы продолжим развивать шахматы в России на всех уровнях, вместе с Федерацией шахмат России воспитывать новые поколения игроков с детского сада. Эта работа уже дает плоды - в двух из трех последних матчей Магнусу противостояли именно российские гроссмейстеры", - добавил Гурьев, который вручил кубок победителя Карлсену.