Дворкович: Непомнящий получил огромный опыт в матче за звание чемпиона мира

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий получил огромный опыт в матче за звание чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. Об этом журналистам заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

В пятницу Карлсен черными фигурами обыграл Непомнящего в 11-й партии матча за мировую шахматную корону в Дубае и сохранил звание чемпиона мира. Норвежец выиграл со счетом 7,5:3,5. В воскресенье состоялась церемония награждения.

"Ян Непомнящий на прошедшем чемпионате показал характер и проявил свои способности. Он также получил огромный опыт в этом матче, и кто знает, может, уже в следующем [матче] конкуренцию Карлсену составит снова он, - сказал Дворкович. - Что касается Магнуса, то он добился невероятного достижения - выиграть пять чемпионатов подряд. И Магнус также является лучшим послом шахмат в мире".

Карлсену 31 год, он занимает первое место в рейтинге FIDE. Норвежец удерживает звание чемпиона мира с 2013 года, тогда он обыграл представителя Индии Вишванатана Ананда. В 2014 году в матче с Анандом он защитил титул, в 2016 году обыграл в матче за мировую шахматную корону россиянина Сергея Карякина, в 2018-м - американца Фабиано Каруану.

Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он идет на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.