Косаченко: судьи принимали противоречивые решения на заключительном этапе "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем "Формулы-1" сезона 2021 года. Второе место занял пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон, третьим стал испанец Карлос Сайнс из "Феррари". Ферстаппен в радиопереговорах с командой возмущался тем, что британец не вернул ему позицию, ведь он получил преимущество, срезав поворот, однако судьи оставили без внимания данный эпизод, решив, что нидерландец выдавил соперника с трассы и у того не оставалось выбора, кроме как срезать трассу.

"Для тех, кто является болельщиком, это было очень напряженно и очень интересно. Мы могли бы и на первых кругах представить, как бы развивались события. Но в борьбу на трассе вмешались судьи, которые принимали по ходу заезда очень противоречивые решения", - сказала Косаченко.

"Трасса в Абу-Даби в этом году была перестроена, она стала быстрее, чем раньше. Соответственно, все были в равных условиях, потому что в новой конфигурации трассы до этого никто не тестировался и не выступал. Мы привыкли, что финал в Абу-Даби - праздник, и на этот раз ровно так и получилось. Но, к сожалению, в предыдущие годы имя чемпиона было известно заранее, лет 15-20 мы такого чемпионата не видели", - добавила она.