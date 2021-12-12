"Мерседес" подал протест по итогам Гран-при Абу-Даби "Формулы-1"

ТАСС, 12 декабря. Команда "Мерседес" подала протест на результаты гонки последнего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

За пять кругов до финиша с трассы вылетел канадец Николас Латифи ("Уильямс"), из-за чего была выпущена машина безопасности. В момент нахождения автомобиля безопасности между нидерландцем Максом Ферстаппеном ("Ред Булл") и британцем Льюисом Хэмилтоном ("Мерседес") были пять пилотов - британец Ландо Норрис, испанец Фернандо Алонсо, француз Эстебан Окон, монегаск Шарль Леклер и немец Себастьян Феттель. На предпоследнем круге перед рестартом этим гонщикам было разрешено вернуться в круг, обогнав лидирующего Хэмилтона и автомобиль безопасности.

В результате Ферстаппен на рестарте, который был дан за круг до клетчатого флага, обогнал Хэмилтона и завоевал чемпионский титул. Перед началом заключительного, 22-го этапа Ферстаппен и Хэмилтон имели по 369,5 очка. После заключительной гонки на счету нидерландца стало 395,5 очка, британец отстал на 8 баллов.