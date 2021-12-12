Воронин: судье не стоило назначать пенальти в ворота "Динамо" в игре с "Зенитом"

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 10-й минуте матча в ворота "Динамо" был назначен пенальти за фол Дмитрия Скопинцева на Андрее Мостовом. Карасев указал на 11-метровую отметку после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

"Что касается пенальти, мы смотрели несколько раз, там было касание, но, убегая, он (Мостовой - прим. ТАСС) сам коснулся ноги Скопинцева. Было видно, что он оттягивался от Мостового, чтобы не дотронуться до него. В такой игре на первых минутах я бы не ставил. Я считаю, что его можно было бы не ставить, судье бы никто ничего не сказал", - считает Воронин.

Тренер "Динамо" также отметил, что считает результат матча закономерным. "Если брать всю игру, то в первом тайме "Зенит" был лучше, он контролировал мяч, у нас практически ничего не получалось, хотя у "Зенита" стопроцентных моментов не было. Я считаю, что во втором тайме мы их переиграли, были моменты, забили гол, могли еще забить, было ощущение, что вот-вот забьем второй. Если брать в целом, то 1:1 - хороший результат", - резюмировал Воронин.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 матчах. Московский клуб отстает от лидирующего "Зенита" на два очка.