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КХЛ

"Салават Юлаев" обыграл "Ак Барс" и одержал третью победу подряд в КХЛ

В конце второго периода форвард "Ак Барса" Дмитрий Воронков получил удар в голову и покинул лед на носилках
Хоккеисты "Салавата Юлаева" Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Салавата Юлаева"
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 12 декабря. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе уфимцев заброшенными шайбами отметились Сакари Маннинен (10-я и 60-я минуты), Тему Хартикайнен (32) и Николай Кулемин (35). У "Ак Барса" отличились Дмитрий Воронков (18) и Кирилл Петров (40).

В конце второго периода Воронков получил удар в голову от форварда уфимцев Петра Хохрякова и покинул лед на носилках. Хохряков получил удаление до конца игры. Воронков был вызван в сборную России на Кубок Первого канала, который пройдет с 15 по 19 декабря в Москве.

"Салават Юлаев" одержал третью победу подряд.

Команды имеют одинаковые показатели по количеству очков и игр (51, 39), "Салават Юлаев" располагается на третьей строчке, "Ак Барс" на четвертой, уфимцы выше по дополнительным показателям. В следующем матче "Ак Барс" примет челябинский "Трактор" 21 декабря, "Салават Юлаев" днем раньше на выезде встретится с пекинским "Куньлунь Ред Стар".

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