"Салават Юлаев" обыграл "Ак Барс" и одержал третью победу подряд в КХЛ

Хоккеиста "Ак Барса" Воронкова увезли на носилках во время матча с "Салаватом Юлаевым"

В составе уфимцев заброшенными шайбами отметились Сакари Маннинен (10-я и 60-я минуты), Тему Хартикайнен (32) и Николай Кулемин (35). У "Ак Барса" отличились Дмитрий Воронков (18) и Кирилл Петров (40).

В конце второго периода Воронков получил удар в голову от форварда уфимцев Петра Хохрякова и покинул лед на носилках. Хохряков получил удаление до конца игры. Воронков был вызван в сборную России на Кубок Первого канала, который пройдет с 15 по 19 декабря в Москве.

"Салават Юлаев" одержал третью победу подряд.

Команды имеют одинаковые показатели по количеству очков и игр (51, 39), "Салават Юлаев" располагается на третьей строчке, "Ак Барс" на четвертой, уфимцы выше по дополнительным показателям. В следующем матче "Ак Барс" примет челябинский "Трактор" 21 декабря, "Салават Юлаев" днем раньше на выезде встретится с пекинским "Куньлунь Ред Стар".