Воронин: футбольный клуб "Динамо" станет чемпионом, если продолжит играть в том же ключе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" сможет выиграть Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ), если наберет во втором круге столько же очков, сколько и в первом. Такое мнение журналистам высказал тренер бело-голубых Андрей Воронин.

В воскресенье "Динамо" на своем поле сыграло вничью с санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 1:1 в матче 18-го тура РПЛ. Этот тур стал последним для команд перед зимней паузой.

"В чем нужно добавить "Динамо"? Я думаю, что если команда проведет второй круг в том же ключе, то мы станем чемпионами, - сказал Воронин. - Понятно, что добавлять нужно всегда. Но, если мы наберем столько же очков, то будем первыми".

"Зенит" потеряет очки? Все будут терять. Я помню, когда ЦСКА, отставая, выиграл несколько матчей подряд, а потом стал чемпионом, все может быть", - добавил Воронин. Специалист отметил, что руководство клуба и тренерский штаб пока не проводили обсуждение результатов первой части сезона.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 матчах. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет два очка.