Чемпион "Формулы-1" Ферстаппен назвал Хэмилтона потрясающим конкурентом

Ферстаппен стал чемпионом "Формулы-1" сезона 2021 года. Второе место занял Хэмилтон, третье - финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.

"Льюис - потрясающий гонщик, потрясающий конкурент, он действительно очень усложнил нам задачу, и всем нравится это видеть. Конечно, две команды соревнуются друг с другом, у нас трудные времена. Но я думаю, что это часть спорта, это эмоции, все хотят победить. Сегодня все могло бы пойти по-другому, но наверняка в следующем году мы попробуем еще раз, вернемся и, надеюсь, сделаем это снова", - сказал Ферстаппен.

"Это просто безумие. Я имею в виду, что моей целью, когда я был маленьким, конечно, было стать гонщиком "Формулы-1". И я надеялся на победы, быть на подиуме, слушать гимн своей страны. Когда стоишь здесь и тебе говорят, что ты чемпион мира, переполняют чувства, это что-то невероятное", - добавил нидерландец.