Хоккеист Воронков пропустит Кубок Первого канала

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Ак Барса" Дмитрий Воронков пропустит Кубок Первого канала по хоккею. Об этом ТАСС сообщил источник.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Салаватом Юлаевым" Воронков, вызванный в сборную России на второй этап Евротура, в конце второго периода получил удар в голову и был увезен со льда на носилках.

"Он вернулся в раздевалку из больницы, потом уехал домой. Насколько серьезно все с ним, еще не ясно, но в сборную он не поедет", - сказал источник.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря.