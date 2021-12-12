Кержаков уверен, что "Нижний Новгород" поднимется в таблице РПЛ в следующем году

ТАСС, 12 декабря. Футбольный клуб "Нижний Новгород" поднимется в таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) во второй части чемпионата. Об этом на онлайн-конференции заявил главный тренер нижегородского клуба Александр Кержаков.

В воскресенье "Нижний Новгород" на выезде сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 0:0 в матче 18-го тура РПЛ.

"Игра сложилась так, как мы ожидали: "Краснодар" больше атаковал, нам приходилось больше обороняться, мы прекрасно понимали, что нас ждет, - сказал Кержаков. - Хорошо отоборонялись, естественно, рассчитывали на стандарты, у нас есть хорошие исполнители. Был момент, когда мы могли забить. Конечно, было бы несправедливо, если бы мы победили".

Кержаков отметил, что ничья является для "Нижнего Новгорода" хорошим результатом. "Если брать первый матч, когда мы проиграли по всем статьям, то сейчас здорово сыграли в обороне, почти не допустили ошибок. Но, к сожалению, сегодня был не первый матч, когда мы не так хорошо сыграли в атаке", - добавил тренер.

"Как оценю результаты команды в первой части сезона? Неплохо, но, конечно, всегда хочется лучшего. Анализируя прошедшие матчи, как они проходили, какие проблемы были с составом, считаю, что нынешнее место - то, где мы должны находиться. Я уверен, что в следующем году мы поднимемся выше в таблице", - заключил Кержаков.

"Нижний Новгород" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 18 матчах.