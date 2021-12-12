Несколько болельщиков ЦСКА задержаны на матче КХЛ с "Локомотивом"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Несколько болельщиков московского ЦСКА задержаны в Ярославле во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Локомотивом". Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Матч завершился победой ярославской команды со счетом 3:2 в овертайме.

"Сегодня во время матча в Ярославле, где армейцы встречались с "Локомотивом", было задержано несколько болельщиков ЦСКА, - говорится в сообщении. - В данный момент мы разбираемся в сложившейся ситуации и прилагаем все усилия, чтобы помочь задержанным. Надеемся на скорейшее разрешение сложившейся ситуации".

ЦСКА располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка. В следующем матче армейцы встретятся на выезде с "Йокеритом" из Хельсинки 20 декабря.