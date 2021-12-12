Гисдоль назвал масштабной проблемой ротацию "Локомотива" в первой части сезона

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб московского "Локомотива" задействовал 30 футболистов в первой части сезона, ротация состава является масштабной проблемой команды. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер железнодорожников Маркус Гисдоль.

В воскресенье "Локомотив" на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 2:0 в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Этот тур стал последним для команд перед зимней паузой в чемпионате.

"Очень рады победе, после матча с "Марселем" (0:1) у нас были перестановки в составе: одни - сознательные, другие - потому что должны были произойти, - сказал Гисдоль. - У нас не было [Максима] Петрова и [Алексиса] Бека-Бека, поэтому замены можно описать как те, которые мы хотели, и те, которые не хотели делать. Отреагировали на нашу ситуацию как смогли, впереди играл [Кирилл] Зинович, хочу его выделить, а также [Сергея] Бабкина и [Даниила] Худякова - эти футболисты внесли значительный вклад в игру. Но все-таки подчеркну, что эта победа является командной".

"Мы использовали 30 футболистов в первом круге. Это говорит о масштабах проблем. Хочу признаться, что никогда у меня не было таких эмоций, как сегодня. Я рад, что завершили эту часть чемпионата на положительной ноте", - добавил Гисдоль.

"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 18 матчах.