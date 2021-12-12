"Мерседес" намерен оспорить решение отклонить протесты по итогам Гран-при Абу-Даби

На подачу апелляции у команды есть 72 часа. "Мы подали уведомление о намерении обжаловать решение", - говорится в заявлении пресс-службы "Мерседеса".

ТАСС, 12 декабря. Команда "Мерседес" намерена подать апелляцию на решения Международной автомобильной федерации (FIA) отклонить протесты команды на результаты гонки последнего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба "Мерседеса".

За пять кругов до финиша с трассы вылетел канадец Николас Латифи ("Уильямс"), из-за чего была выпущена машина безопасности. В момент нахождения автомобиля безопасности между нидерландцем Максом Ферстаппеном ("Ред Булл") и британцем Льюисом Хэмилтоном ("Мерседес") были пять пилотов - британец Ландо Норрис, испанец Фернандо Алонсо, француз Эстебан Окон, монегаск Шарль Леклер и немец Себастьян Феттель. На предпоследнем круге перед рестартом этим гонщикам было разрешено вернуться в круг, обогнав лидирующего Хэмилтона и автомобиль безопасности. Ферстаппен на рестарте, который был дан за круг до клетчатого флага, обогнал Хэмилтона и завоевал чемпионский титул.

После гонки "Мерседес" подал протест на итоги. В команде считали, что результат гонки должен быть засчитан по предпоследнему кругу. Также "Мерседес" подал протест на попытку обгона машины Хэмилтона Ферстаппеном во время нахождения на трассе автомобиля безопасности. Оба протеста были отклонены.

Перед началом последнего, 22-го этапа Ферстаппен и Хэмилтон имели по 369,5 очка. После заключительной гонки на счету нидерландца стало 395,5 очка, британец отстал на 8 баллов.

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