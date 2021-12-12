Мурзагулов: "Уфа" готова продавать футболистов, чтобы играть в чемпионате России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Уфа" готово продавать игроков, чтобы продолжать выступления в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС рассказал глава наблюдательного совета клуба Ростислав Мурзагулов.

В воскресенье "Локомотив" победил "Уфу" в матче 18-го тура РПЛ со счетом 2:0.

"В тех условиях, в которых мы работаем, все неплохо, ни одна команда России не работает в таких условиях. Делаем все, чтобы сотни тысяч болельщиков Башкирии без футбола не остались. Спасибо республике, которая команду не бросает и не оставляет болельщиков один на один с их болью. Спасибо Шамилю Газизову (генеральный директор "Уфы" - прим. ТАСС), который два года маневрирует и балансирует, умеет управлять футбольными процессами", - сказал Мурзагулов.

В сентябре глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о предстоящем появлении у клуба базового спонсора.

"Что будет дальше - сложно судить, но глава республики слов на ветер не бросает. Если он сказал, что договорился, значит, договорился. Но пока никакие документы не подписаны. Если будет все совсем плохо, будем продавать футболистов и играть дальше", - добавил Мурзагулов.

Последний раз подопечные Алексея Стукалова побеждали 31 октября в матче с "Ахматом" (1:0). Уфимцы занимают 15-е место в таблице, набрав 16 очков. В следующем матче "Уфа" в гостях встретится с "Ахматом", встреча пройдет в конце февраля 2022 года.