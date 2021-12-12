Леонченко: игроки "Локомотива" победили в матче с "Уфой", потому что проявили характер

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" проявили характер и заслуженно победили в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы", вопросы о возможном увольнении главного тренера команды Маркуса Гисдоля в случае поражения безосновательны. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко.

В воскресенье "Локомотив" на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 2:0.

"Большая благодарность болельщикам! Это было очень важно для команды, которая по разным причинам попала в сложную ситуацию. Самое главное - показали характер и умение, так что все заслуженно. Будем двигаться дальше", - сказал Леонченко.

"Могли ли уволить Маркуса Гисдоля из "Локомотива", если бы не выиграли? Не считаю, что такие вопросы имеют основания, потому что оценка работы любого тренера делается не по одной игре. Может ли "Локомотив" переехать в "Лужники"? У нас впереди год столетия, мы хотим сыграть на своем стадионе", - добавил генеральный директор "Локомотива".

"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 18 матчах.