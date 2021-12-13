Матчем "Сочи" - "Спартак" завершится первая часть чемпионата России по футболу

ТАСС, 13 декабря. Программа 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в понедельник матчем между "Сочи" и московским "Спартаком". Эта игра станет последней в 2021 году в чемпионате России, после этого тура клубы уходят на зимнюю паузу.

Встреча пройдет на стадионе "Фишт" и начнется в 19:00 мск. "Сочи" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах, "Спартак" с 23 очками в 17 играх располагается на девятой позиции. В составе сочинцев из-за травмы может не сыграть защитник Сергей Терехов, который пропустил встречу с "Краснодаром" (1:2). У "Спартака" из-за дисквалификации не сыграет нападающий Александр Соболев, защитник Павел Маслов и нападающий Эсекьель Понсе продолжают восстановление от травм.

"Спартак" подходит к игре с четырехматчевой серией без поражений, красно-белые выиграли у итальянского "Наполи" (2:1) и польской "Легии" (1:0) в Лиге Европы и у грозненского "Ахмата" (2:1) в РПЛ, а также сыграли вничью с "Уфой" (1:1) в чемпионате России. "Сочи" в четырех последних матчах одержал одну победу, 6 ноября команда Владимира Федотова оказалась сильнее ЦСКА (4:1), далее сочинцы уступили казанскому "Рубину" (1:2) и "Краснодару" (1:2) и сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" (1:1).

Красно-белые ни разу не выигрывали у "Сочи" на выезде. Последняя встреча в Сочи завершилась победой местной команды со счетом 1:0. Последний раз "Спартак" оказался сильнее "Сочи" в официальных матчах 13 июля 2019 года, когда красно-белые дома выиграли со счетом 1:0. Матч первого круга в Москве завершился победой сочинцев со счетом 2:1.

Этот матч может стать последним для Руя Витории как главного тренера "Спартака". Португальский специалист возглавил "Спартак" 24 мая, контракт был подписан на два года. Ранее ряд СМИ сообщил, что следующим главным тренером красно-белых станет итальянец Паоло Ваноли.

18-й тур РПЛ стартовал в субботу, в этот день "Рубин" на выезде проиграл самарским "Крыльям Советов" (0:2), ЦСКА дома победил тульский "Арсенал" (2:0), а "Урал" в гостях разгромил "Ростов" (4:1). В воскресенье московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с петербургским "Зенитом" (1:1), подмосковные "Химки" уступили "Ахмату" (1:4), "Краснодар" сыграл вничью с "Нижним Новгородом" (0:0), "Локомотив" победил "Уфу" (2:0).