Хоккеисты сборной России Воронков, Галиев и Кузьменко не сыграют на Кубке Первого канала

МОСКВА, 13 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающие Дмитрий Воронков, Станислав Галиев и Андрей Кузьменко из-за травм не сыграют за сборную России на домашнем этапе Евротура - Кубке Первого канала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сборной России.

Турнир пройдет в Москве с 15 по 19 декабря.

Этих игроков заменят нападающие ярославского "Локомотива" Артур Каюмов и Артем Анисимов, а также форвард череповецкой "Северстали" Даниил Вовченко, которые изначально находились в резервном списке.

Сборная России на Кубке Первого канала сыграет с командами Канады (15 декабря), Швеции (16 декабря), Чехии (18 декабря) и Финляндии (19 декабря).