Без изменений. Ничья с "Зенитом" не позволила "Динамо" уйти на зимний перерыв лидером РПЛ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" на своем поле сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 1:1 в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые остались на втором месте в турнирной таблице чемпионата и отстают от лидирующего "Зенита" на два очка.

На эту тему "Зенит" и "Динамо" сыграли вничью в матче лидеров РПЛ

Воскресный матч разбился на две части - в первом тайме контролировал игру "Зенит", во второй половине встречи активнее было "Динамо". Матч стартовал с пенальти, на 7-й минуте защитник московской команды Дмитрий Скопинцев сбил в своей штрафной полузащитника "Зенита" Андрея Мостового. Главный арбитр игры Сергей Карасев после использования системы видеоассистента рефери (VAR) назначил 11-метровый удар в ворота хозяев. Клаудиньо не реализовал пенальти, после его удара в левый нижний угол мяч пролетел рядом со штангой. Футболисты "Зенита" продолжали контролировать мяч в первом тайме, но опасных моментов у ворот "Динамо" не возникало до 34-й минуты, когда гости открыли счет в игре. Защитник Вячеслав Караваев получил мяч с правого угла штрафной и прострелил в центр, откуда Клаудиньо отправил мяч в сетку ворот. На этом активность гостей в атаке закончилась, но и "Динамо" не смогло создать опасные моменты у ворот "Зенита". После перерыва все поменялось. "Динамо" захватило преимущество в игре и стало активнее проявлять себя в атаке, за первые семь минут футболисты московской команды нанесли три удара по воротам голкипера "Зенита" Михаила Кержакова - уже больше, чем в первой половине встречи. На 72-й минуте бело-голубые сравняли счет. Защитник "Динамо" Гильермо Варела сделал подачу с правого угла штрафной в центр, оттуда Скопинцев в касание отправил мяч в почти пустые ворота. Хозяева продолжили напрягать защиту "Зенита" до конца матча, хороший момент имел Вячеслав Грулев, но после его удара из штрафной мяч пролетел выше ворот. У "Динамо" есть традиция - на домашних матчах за пять минут до конца основного времени какой-то именитый человек бьет в гонг, в воскресном матче это сделал Дед Мороз. Эпизод не остался не замеченным болельщиками, потому что Дед Мороз ударил так сильно, что гонг упал. В концовке матча игрок "Динамо" Сильвестр Игбун получил мяч в штрафной и опасно пробил рядом со штангой. Хозяева под занавес матча имели большое преимущество, но не смогли его реализовать. Стакан наполовину пуст или наполовину полон

На эту тему Семак рассказал о характере травм футболистов "Зенита" Вендела и Малкома

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что вынужденные замены Малкома и Вендела в перерыве сказались на игре команды. "Вендел и Малком получили травмы, - сказал Семак. - Без них качество контроля мяча падает, поэтому игра изменилась. Сложнее стало Клаудиньо, который поменял позицию. Пришлось центр поля поменять, поэтому игра стала с большим количеством единоборств. Ну и свежести чуть-чуть не хватило ребятам". Его коллега из "Динамо" Сандро Шварц остался доволен ничьей с "Зенитом". "Считаю, что стакан был все-таки наполовину полон, нежели пуст, - сказал он. - Проблема в том, что при владении мячом мы не находили свободных зон и в то же время совершали много технических ошибок, но во втором тайме была совершенно иная картина. Сегодня игра была непростая, но я рад, что смогли взять одно очко. Мы перевернули ход игры и могли второй тайм отыграть в свою пользу".

Игроки и тренер бело-голубых Андрей Воронин говорили журналистам, что результат матча закономерен. Однако генеральный директор "Зенита" Александр Медведев не счел результат матча справедливым, потому что за команду из Санкт-Петербурга из-за травм не сыграли нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба, также встречу из-за перебора желтых карточек пропустил Ярослав Ракицкий. "И, к сожалению, получили повреждения в первом тайме Вендел, один из основных разыгрывающих игроков, контролирующий, двигающий мяч, а также Малком", - сказал Медведев ТАСС. "Футбол был очень напряженный: "Зенит" контролировал игру в первом тайме и мог забить не один раз, но во втором тайме "Динамо" пошло сравнивать счет, что им и удалось. На поле были две лучшие команды чемпионата, показавшие, что могут играть в футбол. Это объясняет, почему в холодную погоду было около 20 тыс. зрителей на стадионе", - добавил Медведев. "Зенит" все равно станет чемпионом После игры не обошлось без обсуждения судейства. Полузащитник "Динамо" Денис Макаров заявил, что доволен судейством. "Хороший результат для "Динамо", - сказал Макаров журналистам. - "Зенит" ничем не удивил, хорошая игра, хороший соперник, играли два лидера, поэтому такой результат. Нормальное судейство, ни о чем не думали, играли в свой футбол. Момент с пенальти не пересматривали".

Тренер бело-голубых Андрей Воронин считает, что пенальти в ворота "Динамо" можно было не ставить. "Что касается пенальти, мы смотрели несколько раз, там было касание, но, убегая, Мостовой сам коснулся ноги Скопинцева, - сказал Воронин журналистам. - Было видно, что он оттягивался от Мостового, чтобы не дотронуться до него. В такой игре на первых минутах я бы не ставил. Я считаю, что его можно было бы не ставить, судье бы никто ничего не сказал". У бывшего главного тренера "Зенита" Властимила Петржелы нет сомнений в том, что петербуржцы все равно станут чемпионами России. "Ждал, что будет ничья, это неплохой результат и для "Зенита", и для "Динамо", - сказал Петржела ТАСС. - Отрыв от второго места всего два очка? "Зенит" все равно выиграет чемпионат, у меня в этом нет никаких сомнений. "Зенит" выиграет чемпионат, потому что это очень сильная команда. У "Динамо" хорошая, симпатичная команда, но нет шансов, чтобы обогнать "Зенит". "Зенит" сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Отрыв от идущего на втором месте "Динамо" составляет два очка. Следующий матч "Зенит" проведет дома против казанского "Рубина", а "Динамо" в гостях сыграет с подмосковными "Химками". Матчи состоятся в конце февраля 2022 года. "Локомотив" положительно закончил год

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Также в воскресенье "Локомотив" в домашнем матче победил "Уфу" со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе железнодорожников отметились Константин Марадишвили (71-я минута) и Джирано Керк (74). "Локомотив" прервал четырехматчевую серию без побед в РПЛ, последний раз команда Маркуса Гисдоля выигрывала 30 октября в матче 13-го тура против "Нижнего Новгорода" (2:1). Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль заявил, что рад победе. "После матча с "Марселем" (0:1) у нас были перестановки в составе: одни - сознательные, другие - потому что должны были произойти, - сказал Гисдоль на пресс-конференции. - У нас не было [Максима] Петрова и [Алексиса] Бека-Бека, поэтому замены можно описать как те, которые мы хотели, и те, которые не хотели делать. Отреагировали на нашу ситуацию как смогли, впереди играл [Кирилл] Зинович, хочу его выделить, а также [Сергея] Бабкина и [Даниила] Худякова - эти футболисты внесли значительный вклад в игру. Но все-таки подчеркну, что эта победа является командной". Его коллега из "Уфы" Алексей Стукалов считает, что игра была равной. "Разницы между "Уфой" и "Локомотивом" не увидел, но во втором тайме мы почему-то начали играть по разным правилам. У нас тяжелый календарь - вначале были все лидеры, сейчас есть понимание, в каких матчах брать очки. Очевидно, что нам потребуется усиление, но пока нет понимания - получим ли мы его", - сказал Стукалов журналистам.

Генеральный директор железнодорожников Владимир Леонченко считает, что команда заслуженно победила. "Большая благодарность болельщикам! Это было очень важно для команды, которая по разным причинам попала в сложную ситуацию. Самое главное - показали характер и умение, так что все заслуженно. Будем двигаться дальше", - сказал Леонченко журналистам. "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 18 матчах. "Уфа" с 16 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции. В следующем матче "Локомотив" сыграет с "Краснодаром" на выезде, "Уфа" в гостях встретится с "Ахматом". Матчи пройдут в конце февраля 2022 года. "Краснодар" завершит сезоне вне топ-3 В другом матче дня "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с "Нижним Новгородом" со счетом 0:0. Краснодарский клуб завершит сезон вне тройки лидеров чемпионата России, команда Виктора Гончаренко занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Нижегородский клуб с 19 очками располагается на 13-й позиции.

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После матча Гончаренко отметил, что команда заслужила победу. "Мы имели большое территориальное преимущество в первом тайме, не хватало смелости, во втором тайме она появилась, - сказал Гончаренко на пресс-конференции. - Начали смелее атаковать на большей скорости, лучше переходы стали получаться. Мы очень хотели выиграть, несмотря на то что кадрово тяжело нам было. Хорошую игру провели молодые футболисты, они справились с волнением. Предпосылки для победы были, мы ее заслужили, но футбол, может быть, жесток был, нужно дальше двигаться". Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков отметил, что ничья является хорошим результатом для команды. "Игра сложилась так, как мы ожидали: "Краснодар" больше атаковал, нам приходилось больше обороняться, мы прекрасно понимали, что нас ждет, - сказал Кержаков журналистам. - Хорошо отоборонялись, естественно, рассчитывали на стандарты, у нас есть хорошие исполнители. Был момент, когда мы могли забить. Конечно, было бы несправедливо, если бы мы победили". Следующий матч "Краснодар" проведет дома против московского "Локомотива", а "Нижний Новгород" примет екатеринбургский "Урал". Также в воскресенье "Химки" на выезде уступили грозненскому "Ахмату" со счетом 1:4. Подмосковная команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. "Ахмат" с 27 очками располагается на седьмой позиции. В следующем матче "Ахмат" примет "Уфу", "Химки" - московское "Динамо". Тур стартовал в субботу, в этот день "Рубин" на выезде проиграл самарским "Крыльям Советов" (0:2), ЦСКА дома победил тульский "Арсенал" (2:0), а "Урал" в гостях разгромил "Ростов" (4:1). Тур завершится в понедельник игрой "Сочи" - "Спартак".