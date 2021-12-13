Дюрант набрал 51 очко и помог "Бруклину" победить "Детройт" в матче НБА

Самым результативным игроком матча стал форвард "Бруклина" Кевин Дюрант, набравший 51 очко и сделавший 7 подборов. В составе хозяев больше всех очков набрал Кейд Каннингем, на счету которого 26 очков и 8 подборов.

ТАСС, 13 декабря. /ТАСС/. "Бруклин" со счетом 116:104 обыграл "Детройт" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Для "Детройта" это поражение стало 12-м подряд в текущем сезоне.

В турнирной таблице Восточной конференции "Бруклин" с 19 победами при 8 поражениях занимает первое место, "Детройт" с 4 победами при 22 поражениях - последнее, 15-е место.

В следующем матче "Бруклин" примет "Торонто" в ночь на 15 декабря, "Детройт" в этот же день на выезде сыграет с "Чикаго".