Шайба и передача Дадонова помогли "Вегасу" обыграть "Миннесоту" в матче НХЛ

ТАСС, 13 декабря. "Вегас" победил "Миннесоту" со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Вегаса" отметились Зак Уайтклауд (9-я, 26-я минуты), российский нападающий Евгений Дадонов (18), Макс Пачиоретти (34), Марк Стоун (45), Алекс Пьетранжело (60). У "Миннесоты" отличились Алекс Голигоски (14), Матс Цукарелло (20), Ник Бьюгстад (21), Маркус Фолиньо (42). Дадонов также отметился результативной передачей.

Выступающие за "Миннесоту" нападающий Кирилл Капризов и защитник Дмитрий Куликов очков не набрали.

"Миннесота" с 39 очками в 28 играх лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Вегас" в 27 матчах набрал 32 очка и располагается на 4-й строчке Тихоокеанского дивизиона. В следующем матче "Вегас" на выезде сыграет с "Бостоном" в ночь на 15 декабря, "Миннесота" в этот же день примет "Каролину".