Союз против Ассоциации. Как создавался чемпионат России по футболу после распада СССР

Совет республик Верховного Совета СССР 26 декабря 1991 года принял декларацию о прекращении существования СССР. В связи с этим перестал проводиться чемпионат СССР по футболу, его в 1992 году заменил чемпионат России. После распада Советского Союза в России создались сразу две федерации футбола страны, которые боролись за проведение чемпионата. ТАСС вспоминает, как проходили эта борьба и преобразование сборной СССР в команду России

Чемпионат СССР проводился с 1936 по 1991 год. В последнем розыгрыше высшей лиги участвовали 16 команд: ЦСКА, "Спартак", "Торпедо", "Локомотив", "Динамо" (все — Москва), "Спартак" (Владикавказ), "Черноморец" (Одесса), "Динамо" (Киев), "Днепр" (Днепропетровск), "Шахтер" (Донецк), "Металлург" (Запорожье), "Металлист" (Харьков), "Арарат" (Ереван), "Динамо" (Минск), "Памир" (Душанбе), "Пахтакор" (Ташкент). Победителем стал ЦСКА. Первые выходы клубов из состава участников чемпионата случились после сезона-1989. Команды Грузии и Литвы не захотели участвовать в следующем розыгрыше. В частности, это сделали тбилисское "Динамо" и "Гурия" из Ланчхути, они стали участниками чемпионата Грузии. После первого тура снялся и вильнюсский "Жальгирис". Таким образом, в чемпионате СССР 1990 года участвовали 13 команд. Вячеслав Колосков, занимавший на тот момент должности председателя Федерации футбола СССР и вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), заявил, что после ухода команд из Грузии и Литвы уже было понимание распада. "Понимали, что команды уходят безвозвратно, я неоднократно встречался с Нодаром Ахалкаци (президентом Федерации футбола Грузии — прим. ТАСС), объяснял ему, что если он выйдет из состава федерации [футбола СССР], то тогда он не будет принят в состав УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций — прим. ТАСС) и ФИФА, в результате чего федерация будет лишена участия в международных соревнованиях, — сказал Колосков ТАСС. — Сказал ему, чтобы он хотя бы оставил юношеские команды, чтобы сохранить какие-то позиции в ФИФА и УЕФА, но он наотрез отказался. Но мог сработать только метод убеждения, это касалось и прибалтийских стран, никаких санкций мы применить не могли".

Описание Футболисты киевского "Динамо" после победы в Кубке СССР, 1990 год © Валерий Зуфаров/ТАСС

Тем не менее чемпионат СССР 1990 года был проведен, его выиграло киевское "Динамо". В 1991 году в высшую лигу были допущены три лучшие команды первой лиги — владикавказский "Спартак", ташкентский "Пахтакор" и запорожский "Металлург", розыгрыш вновь был проведен с участием 16 команд. Первая задача — участие сборной в чемпионате Европы После распада СССР прекратила существование и сборная. До этого команда СССР гарантировала себе участие в чемпионате Европы 1992 года, заняв первое место в таблице группы 3 со сборными Италии, Норвегии, Венгрии и Кипра. Чтобы сохранить участие национальной команды в чемпионате Европы, Колосков в январе 1992 года создал Ассоциацию футбольных федераций СНГ, став ее президентом. Она заменила Федерацию футбола СССР. "Это нужно было сделать для того, чтобы зарегистрировать устав этой организации в ФИФА и УЕФА, чтобы команда была допущена до чемпионата Европы — 1992. Организация была создана. ФИФА и УЕФА зарегистрировали устав, команда СНГ сыграла в Швеции, но чемпионата полноценного не проводилось, потому что многие федерации уже вышли из состава", — сказал Колосков. 25 января 1992 года сборная СНГ провела первый товарищеский матч, выиграв в гостях у американцев (1:0). До чемпионата Европы сборная провела всего восемь официальных товарищеских игр. Команду возглавлял Анатолий Бышовец, который был главным тренером сборной и на европейском первенстве.

Описание Футболист Сергей Алейников и главный тренер сборной СНГ Анатолий Бышовец перед чемпионатом Европы, 1992 год © Игорь Уткин/ТАСС

Заявка сборной СНГ на чемпионат Европы, который прошел с 10 по 26 июня, состояла из 20 игроков. В нее, в частности, вошли три представителя Украины, по одному — Грузии и Белоруссии, у двух игроков было двойное гражданство — России и Украины. Команда СНГ выступила с белым флагом, на котором были написаны буквы C. I. S. (Содружество Независимых Государств), вместо гимна перед матчами исполнялся финал Девятой симфонии Людвига Бетховена. Сборная СНГ сыграла вничью с командами Германии (1:1) и Нидерландов (0:0), а также уступила шотландцам (0:3) на групповом этапе и не смогла выйти в плей-офф, заняв четвертое место в квартете B. Чемпионом Европы стала сборная Дании, которая в финале победила команду Германии со счетом 2:0. В июле ФИФА признала РФС правопреемником Федерации футбола СССР. С того момента на всех международных соревнованиях участвует сборная России. Колосков считает, что распад СССР сильно ударил по уровню сборной. "Представьте, целой группы футболистов, включая Алексея Михайличенко, Олега Протасова, Геннадия Литовченко, не стало у нас, — сказал Колосков. — Поэтому качество футбола в значительной степени проиграло из-за того, что этих футболистов не было. Но вместе с тем мы же этой командой выиграли отборочный турнир на чемпионат Европы 1996 года, участвовали там чистой сборной России. Тогда тоже была сильная команда, потому что играли футболисты, которые были воспитаны в советской системе подготовки, поэтому выступили почти так же, как и команда СНГ в 1992 году". Становление двух органов в борьбе за проведение чемпионата В январе 1992 года состоялся пленум Ассоциации футбольных федераций СНГ, на котором командам было предложено провести Открытый чемпионат и Кубок Содружества Независимых Государств. В нем захотели принять участие команды из Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Приднестровья, Таджикистана, Узбекистана и России. Однако московские ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", "Динамо" и "Торпедо" были против такой затеи, выступив с меморандумом.

В то же время в отсутствие главного органа футбола создается ВАФ. "Мы, продвинутые профессиональные ветераны футбола, воспользовались тем случаем, сразу создали на базе федерации РСФСР Всероссийскую ассоциацию футбола и собрали всех представителей Федерации футбола РСФСР, — рассказал ТАСС тогдашний президент ВАФ Анзор Кавазашвили. — Представители конференции 9 января 1992 года группой лиц, которые были утверждены по уставу, закрыли деятельность Федерации футбола РСФСР и заново провозгласили о создании Всероссийской ассоциации футбола. Это произошло в присутствии всех представителей и делегатов, которые были избраны со всей России, всего — 173 человека, из них только я воздержался, а 172 человека избрали меня президентом". По закону об общественных организациях их количество во всех сферах не ограничивалось. Поэтому Колосков решил создать РФС. Он подчеркнул, что, несмотря на создание нескольких федераций, в ФИФА и УЕФА мог быть принят только один член от каждого государства. Утверждение организации Минюстом, по словам Колоскова, было отправной точкой для пересылки документов в ФИФА и УЕФА. Колоскова спасали связи в ФИФА Минюст и Верховный совет России выдали ВАФ документ о том, что организация является единственным органом, управляющим футболом в стране. С этими документами Кавазашвили и его заместитель и первый вице-президент ВАФ Виктор Понедельник отправились к президенту ФИФА Жоао Авеланжу, чтобы попросить принять ВАФ в члены ФИФА вместо аннулированной Федерации футбола СССР, которую заменила Ассоциация футбольных федераций СНГ Колоскова. "Тогда нас принял Йозеф Блаттер, он был генеральным секретарем ФИФА, он заверил, что право за нами и долго они не будут ждать, чтобы нас признали, — вспомнил Кавазашвили. — Но буквально через полчаса, которые мы провели в отдельном зале вместе с ним, его вызвали и сказали, что звонок из Москвы. Как я думаю, ему звонил Колосков, который тогда был вице-президентом ФИФА, видимо, договорились о том, чтобы закинуть наше признание".

Описание Вячеслав Колосков и Йозеф Блаттер © Олег Булдаков, Игорь Уткин/ТАСС

В то же время Колосков начал решать проблему с московскими клубами, выдвинувшими меморандум. ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", "Динамо" и "Торпедо" были против того, чтобы чемпионат проводился среди команд нескольких стран. Колосков заявил, что сам понимал временность данного чемпионата и что будущего у чемпионата СНГ нет. Но позже он встретился с руководителями бунтующих клубов, после встречи все участники пришли к выводу, что нужно ориентироваться только на Россию. В феврале Колосков провел конференцию, на которой был создан РФС, а он стал президентом организации. Также было принято решение об учреждении Профессиональной лиги, ее президентом стал Николай Толстых. Кавазашвили считает, что тогда ни у одного человека на мероприятии не было делегатского мандата для выбора Колоскова. После конференции, по словам Кавазашвили, руководители РФС подали со всеми нарушениями документы в Минюст, где им отказали в регистрации. "Я понимаю Колоскова, он "бомбил" Блаттера, а тот тянул наше признание", — добавил Кавазашвили. РФС выиграл борьбу из-за доверия клубов ВАФ подала в суд на то, что Колосков создал свою организацию для управления футболом. Суд вынес решение в пользу ВАФ, постановив, что этот орган является единственной организацией, которая может проводить соревнования в России.

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При этом Кавазашвили отметил, что Колосков не остановился после отказа регистрации в Минюсте и обратился к первому помощнику Бориса Ельцина. Колосков на тот момент являлся президентом Ассоциации футбольных федераций СНГ, но он не мог написать на бланке организации заявление о подаче документов на регистрацию РФС. Тогда он написал заявление на бланке ФИФА, в котором говорилось, что 8 февраля на конференции был выбран руководящий орган [РФС] и Профессиональной футбольной лиги, и заявлялась просьба на регистрацию в Минюсте. Ельцин, по словам Кавазашвили, удивился красоте бланка и решил помочь РФС, подписав резолюцию, после чего РФС был зарегистрирован. Кавазашвили вспомнил, что тогда РФС помогло доверие клубов. "Нам сказали, что за кем пойдут региональные федерации и футбольные клубы, тот и будет руководить, — сказал он. — В этот момент Колосков сделал все, чтобы привлечь на свою сторону всех московских руководителей футбола. После признания РФС в Минюсте Колосков тут же соскочил с должности в Ассоциации футбольных федераций СНГ, потому что она прекратила существование, и занял должность президента РФС. Они разослали бумаги, собрали людей и сказали, что они будут под эгидой РФС, и они все пошли". По словам Колоскова, общая масса клубов поддерживала РФС — около 90% клубов было с организацией, ВАФ поддерживало около 15 команд. После регистрации Российского футбольного союза остальные клубы также присоединились к общей массе. После этого соревнование РФС и ВАФ завершилось. Российский футбольный союз и Всероссийская ассоциация футбола начали проводить отдельные чемпионаты России. Как рассказал Кавазашвили, в их турнире участвовали порядка 13–15 команд. В то же время у РФС в высшем дивизионе выступали 20 команд. По словам Колоскова, первый чемпионат собрал хаотичное комплектование команд-участниц, потому что многое было непонятно, в частности какие команды кого представляют. Поэтому в чемпионате от РФС принимали участие команды, которые были в состоянии оплатить заявочные взносы. Нынешний чемпионат сильнее первого Кавазашвили отметил, что команды Украины и Грузии делегировали в национальную сборную порядка семи-восьми футболистов. "Когда был Советский Союз, чемпионат интересен был потому, что СССР включал в себя 15 республик, не учитываю прибалтийские, потому что там никогда не было выдающихся футболистов, — сказал Кавазашвили. — Но другие республики давали талантливых футболистов, многие из которых выступали за московские клубы. В сборной было от семи до восьми основных игроков от Украины, столько же было от Грузии, от Армении и Азербайджана один-два человека". Многонациональная страна давала талантливых футболистов, считает Кавазашвили. По его словам, команда СССР выглядела очень уверенно на мировой арене, ведь она по своему территориальному принципу занимала половину земного шара. "Представьте, столько народа было у нас, другим сборным было тяжело играть против нас", — добавил Кавазашвили. Колосков подчеркнул, что у России остались хорошие отношения с бывшими странами, входящими в СССР. "Сожаление было в том, что страна развалилась, а по остальному сожаления не было, там только работа, работа и работа, какой смысл сожалеть? Здесь не сожалеть нужно было, а работать, что мы и делали. Тем не менее у нас остались хорошие связи, мы же несколько лет проводили турнир чемпионов СНГ: и киевское "Динамо", и "Жальгирис", и ереванский "Арарат" принимали там участие. Хороший был турнир, но потом тоже ушел в небытие. А так, хорошие человеческие отношения остались".

Описание Футболисты тбилисского "Динамо" и рижского "Сконто" в финале Кубка чемпионов Содружества, 2004 год © Виталий Белоусов, Игорь Уткин/ТАСС

По словам Колоскова, чемпионат России начальных лет был слабее нынешнего. Чемпионат СССР входил в пятерку чемпионатов Европы, но сейчас уровень чемпионата России ниже, считает он. "Но чемпионат России начальных лет не был сильнее нынешнего, было две-три команды, в которых играли воспитанники еще советского футбола. Ведь нужно сказать, что украинский, грузинский, белорусский, латвийский, литовский футбол были самобытными, — сказал он. — Когда они ушли, остались московские клубы, но они тоже были разношерстные, где-то посильнее, где-то послабее. Поэтому нынешний чемпионат сильнее, может быть, за счет легионеров". Изменения в РПЛ и выступления сборной России Профессиональная футбольная лига занималась проведением чемпионата России до 2001 года. С сезона-2002 турнир в высшем дивизионе проводит Российская премьер-лига (РПЛ). В соревновании принимают участие 16 команд, две худшие покидают высший дивизион, их места занимают две лучшие команды из нижнего дивизиона. Чемпионат России изначально проводился по системе "весна — осень", то есть соревнование начиналось весной и заканчивалось осенью. С сезона-2012/2013 РПЛ проводится в формате "осень — весна". Чемпионат сезона-2011/2012 стал переходным. Он проходил в формате "весна — осень — весна". Россия занимает девятое место в таблице коэффициентов УЕФА. Она определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет будут идти баллы, набранные в сезонах — 2018/2019 (7,583), 2019/2020 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/2022 (на данный момент — 5,100) и 2022/2023. Лучшим показателем для России было пятое место после сезона-2007/2008, на тот момент в таблице учитывались победы ЦСКА (2004/2005) и "Зенита" (2007/2008) в Кубке УЕФА (нынешнее название — Лига Европы).

Описание Футболисты ЦСКА после победы в Кубке УЕФА, 2005 год © EPA/ANTONIO COTRIM