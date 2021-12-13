СМИ: матч чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" под угрозой срыва

ТАСС, 13 декабря. Матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Юнайтед" и "Брентфордом" 14 декабря может не состояться. Об этом сообщает газета The Telegraph .

Ранее стало известно, что тесты нескольких игроков и сотрудников персонала в составе "Манчестер Юнайтед" на коронавирус дали положительный результат. Имена тех, у кого была выявлена болезнь, не сообщаются. В воскресенье футболисты провели индивидуальные, бесконтактные тренировки.

После 16 туров команда из Манчестера располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата с 27 очками. "Брентфорд" занимает десятую строчку с 20 очками.