{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

СМИ: матч чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" под угрозой срыва

Тесты нескольких игроков и сотрудников клуба из Манчестера на коронавирус ранее дали положительный результат

ТАСС, 13 декабря. Матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Юнайтед" и "Брентфордом" 14 декабря может не состояться. Об этом сообщает газета The Telegraph.

На эту тему
СМИ: "Манчестер Юнайтед" отменил тренировку из-за вспышки коронавируса в команде
СМИ: "Манчестер Юнайтед" отменил тренировку из-за вспышки коронавируса в команде

Ранее стало известно, что тесты нескольких игроков и сотрудников персонала в составе "Манчестер Юнайтед" на коронавирус дали положительный результат. Имена тех, у кого была выявлена болезнь, не сообщаются. В воскресенье футболисты провели индивидуальные, бесконтактные тренировки.

После 16 туров команда из Манчестера располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата с 27 очками. "Брентфорд" занимает десятую строчку с 20 очками.

Теги
Футбол в Англии
Летние олимпийские виды спорта
Дисквалифицированная штангистка Костова не выходит на связь для возвращения медали Тё
Ранее Европейская федерация тяжелой атлетики приняла официальное решение передать золотую медаль чемпионата Европы 2021 года российской спортсменке
Дисквалифицированная штангистка Костова не выходит на связь для возвращения медали Тё
Читать полностью