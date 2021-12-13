{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Дисквалифицированная штангистка Костова не выходит на связь для возвращения медали Тё

Ранее Европейская федерация тяжелой атлетики приняла официальное решение передать золотую медаль чемпионата Европы 2021 года российской спортсменке
Боянка Костова EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
Описание
Боянка Костова
© EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики Азербайджана настаивает на возвращении золотой награды чемпионата Европы 2021 года спортсменкой Боянкой Костовой, которая осенью была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, однако пока никак не может связаться с ней. Об этом ТАСС сообщил представитель азербайджанской федерации.

На эту тему
Российскую штангистку Тё признали чемпионкой Европы после дисквалификации Костовой
Российскую штангистку Тё признали чемпионкой Европы после дисквалификации Костовой

Чемпионат Европы 2021 года проходил в Москве, Костова тогда стала победительницей в весовой категории до 59 кг. В конце сентября Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала азербайджанскую спортсменку до 2029 года за нарушение антидопинговых правил и аннулировала результаты ее выступлений, в том числе на ЧЕ-2021. Второе место в Москве заняла представительница России Ольга Тё. Европейская федерация тяжелой атлетики уже приняла официальное решение о передаче чемпионского титула российской спортсменке.

"Мы согласны с решением международной федерации дисквалифицировать Костову, она должна вернуть награду, - сказал собеседник ТАСС. - По нашей информации, спортсменка находится в Лондоне. Мы несколько раз пытались с ней созвониться, чтобы она вернула медаль. Но Костова не поднимает трубку".

Костовой 28 лет, до 2011 года она выступала за Болгарию. Спортсменка является чемпионкой мира 2015 года и трехкратной чемпионкой Европы (2012, 2015, 2016). Она была дисквалифицирована за использование запрещенных веществ на период с июня 2016 года по июнь 2018-го, а ее результат на Олимпиаде в Лондоне (пятое место) был аннулирован.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Штангистка Тё заявила, что вернула серебро чемпионата Европы и теперь ждет золотую награду
Ранее Европейская федерация тяжелой атлетики приняла официальное решение о передаче золотой медали российской спортсменки
Читать полностью