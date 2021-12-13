Дисквалифицированная штангистка Костова не выходит на связь для возвращения медали Тё

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики Азербайджана настаивает на возвращении золотой награды чемпионата Европы 2021 года спортсменкой Боянкой Костовой, которая осенью была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, однако пока никак не может связаться с ней. Об этом ТАСС сообщил представитель азербайджанской федерации.

Чемпионат Европы 2021 года проходил в Москве, Костова тогда стала победительницей в весовой категории до 59 кг. В конце сентября Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала азербайджанскую спортсменку до 2029 года за нарушение антидопинговых правил и аннулировала результаты ее выступлений, в том числе на ЧЕ-2021. Второе место в Москве заняла представительница России Ольга Тё. Европейская федерация тяжелой атлетики уже приняла официальное решение о передаче чемпионского титула российской спортсменке.

"Мы согласны с решением международной федерации дисквалифицировать Костову, она должна вернуть награду, - сказал собеседник ТАСС. - По нашей информации, спортсменка находится в Лондоне. Мы несколько раз пытались с ней созвониться, чтобы она вернула медаль. Но Костова не поднимает трубку".

Костовой 28 лет, до 2011 года она выступала за Болгарию. Спортсменка является чемпионкой мира 2015 года и трехкратной чемпионкой Европы (2012, 2015, 2016). Она была дисквалифицирована за использование запрещенных веществ на период с июня 2016 года по июнь 2018-го, а ее результат на Олимпиаде в Лондоне (пятое место) был аннулирован.