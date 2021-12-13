Французский пловец Аньель признал вменяемые ему факты по делу о домогательствах

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию француз Янник Аньель признал достоверность фактов, которые ему вменяют по делу о сексуальных домогательствах и насилии в отношении несовершеннолетней. Об этом заявила на брифинге для СМИ в понедельник прокурор Мюлуза Эдвиж Ру-Моризо, его транслировал телеканал BFM.

"Янник Аньель признает достоверность фактов по возбужденному против него делу. Он уточнил, что не чувствует, что имело место какое-либо принуждение", - заявила прокурор. По словам Ру-Моризо, между заявительницей и обвиняемым были определенные отношения на протяжении 2016 года, и предполагаемые факты имели место также во время их поездок в Таиланд, Бразилию и на Тенерифе.

Она пояснила, что его действия классифицируются именно как изнасилование, поскольку они предпринимались в отношении несовершеннолетней, при том что "между ними существовала большая разница в возрасте: жертве было 13 лет, а Аньелю - 24 года". При этом во Франции возраст сексуального согласия начинается с 15 лет. Прокурор отметила, что сам пловец не считает, что принуждал молодую девушку к каким-либо действиям, однако раскаивается в содеянном. По ее словам, спортсмен сотрудничает со следствием, однако пока по-прежнему считается невиновным, несмотря на признание достоверности фактов.

Аньель был задержан в четверг в рамках расследования по изнасилованию несовершеннолетней, начатого в связи с событиями, которые предположительно произошли в 2016 году, когда француз завершил спортивную карьеру. По информации газеты "Паризьен", в насильственных действиях пловца обвинила дочь его бывшего тренера Лионеля Ортера. По ее словам, на тот момент ей было 13 лет. В указанный период Аньель несколько месяцев жил в доме тренера в Мюлузе и тренировался вместе с предполагаемой жертвой.

Спортивная газета "Экип" утверждает, что Аньель завершил карьеру в 2016 году после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на фоне конфликта с руководством спортивной ассоциации. Он обвинял их в невыплате средств по контракту за последний год в размере 60 тыс. евро. Суд первой инстанции удовлетворил иск пловца, однако ассоциация отказалась урегулировать задолженность и подала апелляцию.

Аньелю 29 лет, он выиграл две золотые и одну серебряную медали на Олимпиаде 2012 года. Француз также является чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира. С 2019 года сотрудничал с медиахолдингом "Франс телевизьон" в качестве эксперта и комментатора, однако после появления информации о начале расследования радио "Франсэнфо", которое входит в этот холдинг, объявило о приостановке сотрудничества с бывшим спортсменом.