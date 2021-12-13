Кремлев заявил, что не преследует личной выгоды от работы на посту главы ассоциации бокса

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что возглавил организацию с целью решить накопившиеся в ней проблемы, личной выгоды от работы на этом посту он не получает. Об этом он заявил журналистам в понедельник, комментируя решения внеочередного конгресса IBA.

Конгресс международной ассоциации прошел в воскресенье. На нем были внесены изменения в устав организации и официально изменено ее название - с AIBA на IBA. Проводимые в федерации реформы направлены на восстановление членства в Международном олимпийском комитете (МОК), которого она лишилась в 2019 году на фоне управленческого и финансового кризиса.

"Я работаю не для того, чтобы получить для себя привилегии, - сказал Кремлев, который возглавил AIBA в декабре 2020 года. - Для меня самое главное - чтобы не осталось вопросов к IBA, чтобы она была самой прозрачной, открытой и честной организацией. Чтобы, как я всегда говорю, это был боксерский дом. Боксерская семья должна знать, что у них есть дом, в котором они могут решить все проблемы. Я и пришел для того, чтобы помочь моей боксерский семье решить все проблемы".

"Я занимаюсь бизнесом, бокс для меня - хобби. Я и моя команда вкладывают в него свои ресурсы, энергию, силы, чтобы решить поставленные задачи. Ассоциация должна стать примером для международных федераций. Бокс скоро станет флагманом спорта", - добавил он.

Организацией и проведением боксерского турнира на Играх в Токио занимался МОК. Вид спорта будет представлен на Олимпиаде 2024 года в Париже, однако вопрос его включений в программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе остается открытым. Решение будет основываться на том, сумеет ли IBA исполнить рекомендации, на которых настаивает МОК.

"Что касается меня лично, то для меня самое главное - что скажет боксерская семья. Я не стремлюсь быть выше, мне важно, что будут говорить в боксерской семье", - заметил Кремлев.