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Бокс

Кремлев заявил, что не преследует личной выгоды от работы на посту главы ассоциации бокса

По словам россиянина, он возглавил IBA, чтобы решить накопившиеся проблемы
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что возглавил организацию с целью решить накопившиеся в ней проблемы, личной выгоды от работы на этом посту он не получает. Об этом он заявил журналистам в понедельник, комментируя решения внеочередного конгресса IBA.

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Конгресс международной ассоциации прошел в воскресенье. На нем были внесены изменения в устав организации и официально изменено ее название - с AIBA на IBA. Проводимые в федерации реформы направлены на восстановление членства в Международном олимпийском комитете (МОК), которого она лишилась в 2019 году на фоне управленческого и финансового кризиса.

"Я работаю не для того, чтобы получить для себя привилегии, - сказал Кремлев, который возглавил AIBA в декабре 2020 года. - Для меня самое главное - чтобы не осталось вопросов к IBA, чтобы она была самой прозрачной, открытой и честной организацией. Чтобы, как я всегда говорю, это был боксерский дом. Боксерская семья должна знать, что у них есть дом, в котором они могут решить все проблемы. Я и пришел для того, чтобы помочь моей боксерский семье решить все проблемы".

"Я занимаюсь бизнесом, бокс для меня - хобби. Я и моя команда вкладывают в него свои ресурсы, энергию, силы, чтобы решить поставленные задачи. Ассоциация должна стать примером для международных федераций. Бокс скоро станет флагманом спорта", - добавил он.

Организацией и проведением боксерского турнира на Играх в Токио занимался МОК. Вид спорта будет представлен на Олимпиаде 2024 года в Париже, однако вопрос его включений в программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе остается открытым. Решение будет основываться на том, сумеет ли IBA исполнить рекомендации, на которых настаивает МОК.

"Что касается меня лично, то для меня самое главное - что скажет боксерская семья. Я не стремлюсь быть выше, мне важно, что будут говорить в боксерской семье", - заметил Кремлев.

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