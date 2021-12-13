Нурмагомедов прокомментировал ДТП с участием двоюродного брата Усмана

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал дорожно-транспортное происшествие, в которое попал его двоюродный брат Усман. Об этом Нурмагомедов рассказал на пресс-конференции.

"В этом разбирался следственный комитет, я тут не вмешивался, никому не звонил и никого не просил. Органы официально делали заявления, все есть на просторах интернета, все открыто. Как семья отреагировала? Поверьте мне, со "следственным комитетом Хабиба Нурмагомедова" сложно разговаривать, меры были жесткие и правильные", - сказал Нурмагомедов.

В ноябре СК РФ завел уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в Каспийске с участием Усмана Нурмагомедова - бойца смешанных единоборств (ММА), двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова. Усман Нурмагомедов и его друг Камал Идрисов были задержаны в аэропорту Шереметьево и доставлены к следователю следственного управления СК России по Республике Дагестан. Позднее Усман Нурмагомедов проходил свидетелем по данному делу.