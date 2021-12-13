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Зимние олимпийские виды спорта

Российский лыжник Устюгов возобновит выступление на Кубке мира после "Тур де Ски"

Двукратный чемпион мира жаловался на боли в боку после воскресной гонки на этапе Кубка мира в Швейцарии
Сергей Устюгов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов вернется к выступлению на этапах Кубка мира после многодневной гонки "Тур де Ски". Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России Сергей Турышев.

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В минувшее воскресенье Устюгов занял третье место в гонке свободным стилем на 15 км на этапе Кубка мира в Швейцарии. Победу одержал норвежец Симен Крюгер, второе место занял его соотечественник Йоханнес Клебо. После финиша Устюгов жаловался на боли в боку. Позже стало известно, что россиянин пропустит этап Кубка мира в германском Дрездене, который пройдет 18-19 декабря, и "Тур де Ски", запланированный на 28 декабря - 4 января.

"Устюгов вернется к стартам на этапе Кубка мира во Франции в январе, - сказал Турышев. - Что касается состава на этап в Дрездене, информация появится в ближайшие дни".

Устюгову 29 лет, он является двукратным чемпионом мира и победителем многодневки "Тур де Ски".

Этап Кубка мира в Ле-Русс (Франция) пройдет с 14 по 16 января.

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