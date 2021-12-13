"Ахмат" объявил об уходе Яя Туре с поста помощника главного тренера клуба

ТАСС, 13 декабря. Бывший футболист испанской "Барселоны" и английского "Манчестер Сити" Яя Туре покинул пост помощника главного тренера грозненского клуба "Ахмат". Об этом сообщает пресс-служба "Ахмата".

Туре работал тренером "Ахмата" с июня 2021 года. Сообщается, что специалист прошел курс обучения для получения тренерской категории А и готовится к самостоятельной работе.

Туре 38 лет, он выступал за бельгийский "Беверен", украинский "Металлург", греческий "Олимпиакос", "Монако", испанскую "Барселону", английский "Манчестер Сити" и китайский "Циндао". В составе "Манчестер Сити" он трижды выигрывал чемпионат Англии, по одному разу становился победителем Кубка и Суперкубка Англии. Вместе с "Барселоной" дважды побеждал в чемпионате Испании, становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Во время выступления за "Олимпиакос" он стал победителем чемпионата Греции.

В составе сборной Кот-д'Ивуара Туре становился обладателем Кубка африканских наций, всего за национальную команду он провел 97 матчей, забив 19 голов.