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Мировой футбол

Хабиб Нурмагомедов создал футбольное агентство

Агентство планирует вести молодых футболистов и предлагать их в сильные клубы из ОАЭ, Саудовской Аравии и Европы
Хабиб Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов создал футбольное агентство. Об этом Нурмагомедов рассказал на пресс-конференции.

"Мы будем развиваться в футбольном направлении. В России планируем открыть школы совместно с [Кларенсом] Зеедорфом. Eagles sports management будет предоставлять консалтинговые услуги для спортивных клубов. У нас еще идет работа, будем вести футболистов, молодых ребят с детства. Если в 15-16 лет ты не играешь в сильной команде, ничего не будет. Будем вести их, подписывать в другие лиги, это ОАЭ, Саудовская Аравия, но и европейские чемпионаты", - сказал Нурмагомедов.

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