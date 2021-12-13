Жирков считает, что "Зениту" по силам выиграть у "Бетиса" в Лиге Европы

МОСКВА, 13 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" способны выиграть у испанского "Бетиса" в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник "Зенита" Юрий Жирков.

"Зенит" сыграет с испанским "Бетисом" в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы

Первый матч состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответный - 24 февраля в Севилье.

"Хороший жребий, интересная игра будет, "Зениту" по силам пройти эту команду, - сказал Жирков. - Не видел, как играет "Бетис", не могу сказать по их выступлению. Я не смотрел достаточно чемпионат России, но то, что "Зенит" идет на первом месте, говорит о том, что команда в хорошей форме".

Победители двухраундовых противостояний выйдут в 1/8 финала, где встретятся с командами, которые заняли первые места на групповом этапе Лиги Европы, в их число входят российский "Спартак", германские "Айнтрахт" и "Байер", английский "Вест Хэм", турецкий "Галатасарай", французский "Лион", "Монако", а также сербская "Црвена Звезда". Игры этой стадии турнира пройдут 10 и 17 марта 2022 года. Перечисленные клубы будут сеяными при жеребьевке, ответные матчи они проведут на своем поле. Жеребьевка 1/8 финала состоится в Ньоне 25 февраля.

Финал Лиги Европы состоится в испанской Севилье 18 мая 2022 года. Встреча пройдет на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", который является домашним для клуба "Севилья".