Нурмагомедов раскритиковал идею проведения боя блогеров Хасбика и Абдурозика

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не хотел бы, чтобы блогеры Хасбик (Хасбулла Магомедов) и Абдурозик проводили между собой бой. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Ранее в прессе активно обсуждался возможный поединок между блогерами. У молодых людей проблемы со здоровьем. Хасбулле 18 лет, его рост - 93 см, вес - 18 кг. Абдурозику 17 лет, его рост - 1 м, вес - 17 кг. Оба не являются профессиональными бойцами.

"Я против этого боя, - сказал Нурмагомедов. - Понимаю, что это хайп, но не хотел бы, чтобы они дрались. Хасбик - популярный персонаж, он часто бывает в зале. У него много друзей, теперь даже World Wrestling Entertainment хочет, чтобы он просто пришел на их турнир".