Федерация тенниса России признала мужскую и женскую сборные лучшими командами 2021 года

МОСКВА, 13 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мужская и женская сборные признаны Федерацией тенниса России лучшими командами 2021 года за победы в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг соответственно. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В 2021 году россияне выиграли золотую и две серебряные медали Олимпиады, Кубок Билли Джин Кинг и Кубок Дэвиса. В состав сборной России на Кубке Дэвиса 2021 года вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин. В составе женской сборной выступали Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.

"Из-за эпидемиологической ситуации премию ["Русский кубок"] в этом году мы не проводили, но сейчас делаем специальный фильм, посвященный этому сезону, - сказал Тарпищев. - А если говорить о победителях, то команд года у нас две: мужская и женская сборные, победившие в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг".

Премия ФТР "Русский кубок" вручается с 1994 года. В 2020 году она была отменена из-за пандемии коронавируса.