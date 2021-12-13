Тарпищев: у российских теннисистов не возникнет проблем с допуском на Australian Open

МОСКВА, 13 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты не столкнутся с проблемами при допуске к участию в Открытом чемпионате Австралии, ведущие спортсмены уже вакцинированы. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее власти австралийского штата Виктория, административным центром которого является Мельбурн, заявили, что участники Australian Open смогут въехать на территорию региона только после полной вакцинации против COVID-19. Несмотря на призыв федерального правительства "проявить некоторую гибкость", премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс заявил, что это требование останется неизменным и никаких исключений из него не будет.

"У наших теннисистов проблем с допуском на Australian Open не будет. А все ведущие спортсмены, которые выступали за сборные в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, уже вакцинированы", - сказал Тарпищев.

На территории штата Виктория действует постановление об обязательной вакцинации против коронавируса для ряда категорий граждан, включая профессиональных спортсменов. К настоящему моменту первый компонент вакцины уже получили более 93,5% жителей региона старше 16 лет (более 5 млн человек), 91,5% (4,9 млн) были привиты полностью. Australian Open пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.