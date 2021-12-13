Бышовец: "Зениту" может не хватить игрового тонуса в противостоянии с "Бетисом"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Футболистам санкт-петербургского "Зенита" может не хватить игрового тонуса в матчах с испанским "Бетисом" в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы, так как в Тинькофф - Российской премьер-лиге будет зимняя пауза. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец.

Первый матч состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответный - 24 февраля в Севилье.

"Я думаю, что матчи с командами Испании для нас и многих команд являются камнем преткновения, игры будут проходить в неудобное время, если говорить о физическом состоянии и игровом тонусе, то будет сложно, - сказал Бышовец. - В целом "Зенит" оставил хорошее впечатление в двух последних матчах, их переосмысление, возможно, приведет к лучшему, это обнадеживает. Даже играя с "Ювентусом" и "Челси" в группе Лиги чемпионов, "Зенит" имел шансы выступить лучше".

"Я не стал бы недооценивать все команды на этом этапе, поэтому не могу сказать, что жребий неудачный. Проблема состоит в том, что еще климатические условия сказываются на реализации, техническом мастерстве и качестве полей. На данном этапе у нас нет преимуществ, учитывая, что у других зимой чемпионат проходит, игрового тонуса может не хватить "Зениту". Я думаю, что усиления в отдельных позициях необходимы петербуржцам, это касается и нападения, и защиты, непонятно, что будет с [Сердаром] Азмуном, но перспектива [Андрея] Мостового оставляет хорошее впечатление. В то же время стоит говорить, что у "Зенита" есть шансы на проход дальше, но для этого нужно подойти к игре в оптимальном состоянии", - добавил Бышовец.

Победители двухраундовых противостояний выйдут в 1/8 финала, где встретятся с командами, которые заняли первые места на групповом этапе Лиги Европы, в их число входят российский "Спартак", германские "Айнтрахт" и "Байер", английский "Вест Хэм", турецкий "Галатасарай", французский "Лион", "Монако", а также сербская "Црвена Звезда". Игры этой стадии турнира пройдут 10 и 17 марта 2022 года. Перечисленные клубы будут сеяными при жеребьевке, ответные матчи они проведут на своем поле. Жеребьевка 1/8 финала состоится в Ньоне 25 февраля.

Финал Лиги Европы состоится в испанской Севилье 18 мая 2022 года. Встреча пройдет на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", который является домашним для клуба "Севилья".