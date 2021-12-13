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Футбол в Англии

В футбольном клубе "Астон Вилла" выявлены случаи заражения коронавирусом

Несколько случаев заболевания выявлены среди игроков и сотрудников английского клуба

ТАСС, 13 декабря. Несколько игроков и сотрудников английского футбольного клуба "Астон Вилла" получили положительный результат тестов на коронавирус. Об этом сообщил главный тренер команды Стивен Джеррард, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Имена заболевших не сообщаются. В воскресенье случаи заболевания были выявлены в "Манчестер Юнайтед", тренерский штаб которого принял решение отменить тренировку.

"Мы все прошли повторное тестирование сегодня утром, и у нас есть по паре случаев заражения среди игроков и персонала, - сказал Джеррард. - Сейчас они изолированы, и мы желаем им всего наилучшего".

"Астон Вилла" располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 19 очками. Во вторник подопечные Джеррарда на выезеде сыграют с "Норвичем".

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