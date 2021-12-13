Олимпийский комитет России вновь обратился к FIS и ISU по соревнованиям в Северной Америке

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) вновь обратился к Международному союзу конькобежцев (ISU) и Международной федерации лыжного спорта (FIS) по вопросу мер, которые должны быть предприняты по соревнованиям в Северной Америке. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, комментарий которого приводит служба информации ОКР.

Ранее ОКР призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и FIS лишить соревнования по фристайлу в США статуса олимпийской квалификации, поскольку российская сборная была вынуждена их пропустить не по спортивным причинам.

"Мы еще раз обратили внимание коллег на вопиющую, на наш взгляд, ситуацию, когда российские конькобежцы и фристайлисты были лишены возможности въехать в США для выступления на этапах Кубка мира, в рамках которых проходит олимпийская квалификация на Игры-2022, - сказал Поздняков. - Выступая с позиции исключения дискриминации любых спортсменов, ОКР акцентирует внимание на необходимости гарантировать равные условия всем спортсменам при соблюдении принципа равных возможностей для тех, кто является основными действующими лицами глобальных спортивных процессов. Если мы говорим, что спортсмены - сердце олимпийского движения, то выглядят весьма странными попытки это сердце остановить, ограничивая или вовсе лишая возможности участвовать в отборе на Игры по причинам, от спорта совершенно далеким. С учетом того, что, например, национальный олимпийский комитет США на протяжении всего периода времени продолжает оказывать нам полное содействие, но даже усилий наших коллег оказалось недостаточно".

"Знаем, что комиссия спортсменов ОКР активно включилась в эту историю, готовит официальный запрос коллегам из комиссии спортсменов МОК на основе информации от наших атлетов, которые не смогли принять участие в квалификационных стартах. Случай крайне неприятный, мы считаем, что необходимо урегулировать данный вопрос сейчас, чтобы в будущем подобных проблем ни у кого не возникало. Система отбора, которая под контролем МОК нормально сработала перед Токио, в этот раз дала сбой - по причинам, независящим от спортсменов или наших национальных федераций", - добавил он.

ОКР продолжит работу с международными организациями

Поздняков заявил, что Олимпийский комитет России и комиссия спортсменов ОКР продолжат работу с международными организациями по мерам относительно соревнований в Северной Америке. "Задача по обеспечению доступа на соревнования и равных условий участия для всех спортсменов входит в компетенцию соответствующих международных федераций и оргкомитетов конкретных турниров. Поэтому мы еще раз обратились к ISU и FIS с запросом о тех мерах, которые, с нашей точки зрения, нужно предпринять в контексте соревнований, проходящих в Северной Америке, - отметил Поздняков. - ОКР и комиссия спортсменов ОКР, каждый по своей линии, продолжат взаимодействие с коллегами в МОК и международных федерациях для того, чтобы страны - организаторы олимпийских квалификаций должным образом отрабатывали обеспечение допуска и свободного участия всех заявившихся спортсменов, а в случае, если по какой-либо независящей от них причине это невозможно, предоставляли альтернативные варианты для реализации права на участие в олимпийском отборе".

Олимпийские игры пройдут 4-20 февраля в Пекине.