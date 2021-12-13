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Лига Европы

Кобелев считает, что "Зениту" по силам пройти "Бетис" в Лиге Европы

Бывший футболист обеих команд отметил, что на данной стадии слабых соперников нет

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" может обыграть испанский "Бетис" по сумме двух матчей в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок обеих команд Андрей Кобелев.

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"Зенит" сыграет с испанским "Бетисом" в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы

"Зенит" и "Бетис" сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка прошла в понедельник.

"На данной стадии слабых соперников нет, как выпало, так выпало. Мне кажется, "Зениту" по силам пройти дальше, но "Бетис" сейчас на третьем месте в чемпионате Испании, поэтому это нелегкий противник. Еще пройдет два с лишним месяца, и в каком состоянии подойдет "Зенит" - вот это вопрос, а в чемпионате Испании в это время будет разгар", - сказал Кобелев.

Первый матч "Зенит" проведет 17 февраля дома, ответный матч состоится 24 февраля в Севилье. "Сложно сказать, где лучше начинать, но ответная игра будет очень серьезной и тяжелой", - отметил собеседник агентства.

Победители двухраундовых противостояний выйдут в 1/8 финала, где встретятся с командами, которые заняли первые места на групповом этапе Лиги Европы, в их число входят российский "Спартак", германские "Айнтрахт" и "Байер", английский "Вест Хэм", турецкий "Галатасарай", французский "Лион", "Монако", а также сербская "Црвена Звезда". Игры этой стадии турнира пройдут 10 и 17 марта 2022 года. Перечисленные клубы будут сеяными при жеребьевке, ответные матчи они проведут на своем поле. Жеребьевка 1/8 финала состоится в Ньоне 25 февраля.

Финал Лиги Европы состоится в испанской Севилье 18 мая 2022 года. Встреча пройдет на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", который является домашним для клуба "Севилья".

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