Погребняк: "Зенит" по аналогии с 2008 годом может выиграть Лигу Европы, победив "Бетис"

МОСКВА, 13 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Футболисты санкт-петербургского "Зенита" имеют равные шансы с испанским "Бетисом" в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала футбольной Лиги Европы, по аналогии с 2008 годом команда может выиграть трофей. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий "Зенита" Павел Погребняк.

Первый матч состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответный - 24 февраля в Севилье. В сезоне-2007/08 "Зенит" стал победителем Кубка УЕФА, на стадии 1/16 финала команда по сумме двух встреч выиграла у испанского "Вильярреала" (1:0, 1:2).

"Если брать по аналогии 2008 год, когда мы тоже попали на испанскую команду, был сильнейший жребий на тот момент, также начинали в Санкт-Петербурге, как и тогда, то почему бы не повторить тот успех? Тогда тоже никто не верил, что мы сможем пройти мощный "Вильярреал", почему бы "Зениту" это не попробовать? "Зенит" совершил дорогие покупки, Клаудиньо вообще номер один, отлично себя зарекомендовывает. Есть лидеры, поэтому я думаю, что шансы хорошие, 50 на 50", - сказал Погребняк.

Победители двухраундовых противостояний выйдут в 1/8 финала, где встретятся с командами, которые заняли первые места на групповом этапе Лиги Европы, в их число входят российский "Спартак", германские "Айнтрахт" и "Байер", английский "Вест Хэм", турецкий "Галатасарай", французский "Лион", "Монако", а также сербская "Црвена Звезда". Игры этой стадии турнира пройдут 10 и 17 марта 2022 года. Перечисленные клубы будут сеяными при жеребьевке, ответные матчи они проведут на своем поле. Жеребьевка 1/8 финала состоится в Ньоне 25 февраля.

Финал Лиги Европы состоится в испанской Севилье 18 мая 2022 года. Встреча пройдет на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", который является домашним для клуба "Севилья".