Чемпионат России по самбо в 2023 году пройдет в Перми в честь 300-летия города

ПЕРМЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Пермь впервые примет чемпионат России по самбо в 2023 году. Состязания будут приурочены к 300-летию города, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства по результатам рабочей встречи губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым.

"В ходе встречи стороны договорились о проведении в Пермском крае чемпионата России. Для региона соревнования такого уровня по самбо пройдут впервые. Планируется, что турнир состоится в УДС (универсальном дворце спорта) "Молот" в I квартале 2023 года. Состязания будут приурочены к юбилею Перми, а также к 85-летию Федерации самбо России, которое также будет отмечаться через два года", - говорится в сообщении.

Отмечается, в регионе самбо занимается порядка 2,5 тыс. человек. "Наши спортсмены показывают стабильно высокие результаты, ежегодно растет число тренирующихся. На сегодня самбо в регионе занимается порядка 2,5 тыс. человек на этапах подготовки в спортшколах. Ежегодно прикамские борцы становятся победителями и призерами чемпионатов мира и Европы", - цитируются в сообщении слова Махонина.

На данный момент в регионе развивается инфраструктура для занятий самбо. Так, по словам министра спорта Прикамья Татьяны Чесноковой, идет активное строительство и модернизация объектов спорта, а также ремонт спортивных залов в общеобразовательных школах, закупается оборудование и инвентарь. Оснащение спортобъектов в территориях ведется также в рамках всероссийского проекта "Самбо в школу", который реализуется в Пермском крае уже в 53 учебных заведениях и объединяет более 5 тыс. детей.