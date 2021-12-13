Сборная России по хоккею обыграла чехов на Европейском юношеском олимпийском фестивале

ТАСС, 13 декабря. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 17 лет) со счетом 4:2 победила команду Чехии в стартовом матче Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Соревнования проходят в финском городе Каяани.

Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Никита Недопекин, Илья Роговский, Илья Квочко и Кирилл Долженков.

В турнире также принимают участие команды Финляндии, Латвии и Белоруссии. Изначально в состав участников входила и сборная Швейцарии, но она отказалась от выступления на турнире из-за карантинных ограничений, введенных швейцарским правительством. Соревнования проходят по круговой системе.

В следующем матче сборная России 14 декабря сыграет с командой Белоруссии.