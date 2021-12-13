{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла чехов на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Встреча завершилась со счетом 4:2

ТАСС, 13 декабря. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 17 лет) со счетом 4:2 победила команду Чехии в стартовом матче Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Соревнования проходят в финском городе Каяани.

Заброшенными шайбами в составе российской сборной отметились Никита Недопекин, Илья Роговский, Илья Квочко и Кирилл Долженков.

В турнире также принимают участие команды Финляндии, Латвии и Белоруссии. Изначально в состав участников входила и сборная Швейцарии, но она отказалась от выступления на турнире из-за карантинных ограничений, введенных швейцарским правительством. Соревнования проходят по круговой системе.

В следующем матче сборная России 14 декабря сыграет с командой Белоруссии.

В Нижнем Новгороде к 2023 году планируют построить комплекс альтернативных видов спорта
Строительством планирует заняться компания "Фризон инвест"
Читать полностью