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Фигурное катание
Обновлено 

Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию из-за травмы кисти

Турнир пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Алена Косторная не выступит на чемпионате России из-за травмы кисти. Об этом ТАСС сообщил источник.

В понедельник пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила, что Косторная пропустит национальный чемпионат, характер повреждения не уточнялся. 

"Алена получила травму кисти", - сообщил источник.

Косторной 18 лет. Она является чемпионкой Европы 2020 года. Чемпионат России будет отборочным турниром к Олимпийским играм в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. 

Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. 

В новость внесены изменения в 19:40 мск - изменены заголовок, лид и источник, добавлена цитата.

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