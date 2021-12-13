Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию из-за травмы кисти

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Алена Косторная не выступит на чемпионате России из-за травмы кисти. Об этом ТАСС сообщил источник.

В понедельник пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила, что Косторная пропустит национальный чемпионат, характер повреждения не уточнялся.

"Алена получила травму кисти", - сообщил источник.

Косторной 18 лет. Она является чемпионкой Европы 2020 года. Чемпионат России будет отборочным турниром к Олимпийским играм в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

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