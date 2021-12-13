Агапитов: вернувшийся после травмы штангист Окулов проявит себя на чемпионате Европы

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Артем Окулов, вернувшийся в спорт после длительного перерыва и выигравший на мировом первенстве в Ташкенте малую золотую награду в толчке, на апрельском чемпионате Европы имеет все шансы выступить еще лучше. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Последний раз Окулов принимал участие в международных стартах в ноябре 2018 года, тогда в Ашхабаде он занял первое место с результатом 372 кг (166+206). После этого у спортсмена обострилась травма колена, он сделал две операции и долго восстанавливался после них. На июньском чемпионате России в Ханты-Мансийске Окулов стал вторым с результатом 341 кг (150+191). В понедельник в Ташкенте он финишировал шестым, набрав 363 кг (158+205) и выиграв малое золото в толчке.

"Артем очень опытный спортсмен, мы ждали его возвращения и очень рады, что он сегодня смог себя реализовать во втором движении и выиграть малую золотую медаль, - признался Агапитов. - Но ему не хватило времени, чтобы окончательно восстановиться после травм, поэтому сегодня в рывке мы не увидели того Артема, которого знаем. Верю, что уже на ближайшем чемпионате Европы у этого спортсмена будет возможность полностью реализоваться".

Чемпионат Европы 2022 года, который пройдет в апреле в Софии, станет одним из первых квалификационных стартов на Игры-2024 в Париже. 27-летний Окулов является победителем чемпионатов мира 2015 и 2018 годов.