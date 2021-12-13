Агапитов: Гусева успешно дебютировала во взрослом спорте, выиграв чемпионат мира в рывке

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов назвал успешным выступление на взрослом чемпионате мира юниорки Евгении Гусевой, выигравшей в Ташкенте малую золотую награду в рывке. Об этом Агапитов сообщил ТАСС.

Гусева в сентябре на чемпионате Европы среди юниоров в Финляндии стала первой с результатом 230 кг (103+127). На мировом первенстве 20-летняя спортсменка заняла десятое место в весовой категории до 71 кг, набрав 224 кг (104+120) и завоевав малое золото в рывке.

"Для Евгении Гусевой чемпионат мира в Ташкенте стал первым стартом такого высокого уровня, были определенные проблемы в подводке к этим соревнованиям, что не могло не отразиться на результате, - сказал Агапитов. - Да, была заминка во втором подходе в толчке, но заключительная попытка показала, что спортсменка не готова к такому весу. У спортсменки есть потенциал, и она, безусловно, еще будет добавлять. Она выиграла малое золото в рывке, поэтому этот дебют можно считать успешным".

"В этой весовой категории выступает один из лидеров сборной Анастасия Романова, которая, надеюсь, скоро вернется в строй. Радует, что в женской команде появился еще один тандем и спортсменки не будут давать друг другу расслабиться. Это очень важная деталь, которая была утрачена в последние годы. Здорово, когда в каждой весовой категории появляются два-три спортсмена высокого класса, что усиливает внутреннюю конкуренцию и отражается на результате", - добавил глава ФТАР.

Двукратная чемпионка Европы Романова не приехала на чемпионат мира в Ташкент из-за травмы колена.