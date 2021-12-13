Футбольные федерации России и Франции подписали меморандум о взаимопонимании

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола Франции (FFF) подписали меморандум о взаимопонимании в областях технического развития, подготовки тренерских кадров и инструкторов на всех уровнях футбола. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Соглашение между организациями рассчитано до конца 2024 года и заключено в рамках проводимой академией РФС реформы тренерского образования в соответствии с требованиями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в том числе обновленной тренерской конвенцией от 2020 года.

"Соответствие системы российского тренерского образования самым высоким современным мировым стандартам - одна из приоритетных целей РФС. Подписание меморандума с FFF поможет академии РФС сделать следующий шаг в этом направлении в рамках реформы тренерского образования", - сказал директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

Также он добавил, что система управления детско-юношеским футболом и подготовкой тренеров во Франции является одной из лучших в мире. "Выстроенная во Франции, национальная сборная которой является действующим чемпионом мира, система управления детско-юношеским футболом и подготовкой тренерских кадров является одной из лучших в мире. И наша задача заключается в том, чтобы, изучив эту и другие практики, объединить полученные знания с традициями отечественной школы", - добавил он.

Подписанный меморандум является очередным этапом сотрудничества РФС и FFF. Ранее в 2021 году представители департамента тренерского образования и технического развития французской федерации неоднократно принимали участие в онлайн-семинарах, организованных академией РФС для тренеров, а также оказывали консультационную поддержку в подготовке изменений тренерского образования в России.