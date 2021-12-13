"Спартак" проиграл "Сочи" и завершил первую часть чемпионата России на девятом месте

СОЧИ, 13 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" победил со счетом 3:0 московский "Спартак" в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.
Голы у победителей забили Кристиан Нобоа (28-я минута, с пенальти), бывший футболист "Спартака" Ивелин Попов (89) и Артур Юсупов (90+7, с пенальти). Нобоа получил прямую красную карточку на 66-й минуте. Также был удален защитник красно-белых Максимилиано Кофрие (90+6). В заявке "Спартака" на матч по причине травм отсутствовали защитник Павел Маслов и нападающие Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон, по причине дисквалификации - нападающий Александр Соболев и защитник Айртон.
В начале матча символический удар по мячу нанес Алексей Павлов, первый тренер футболиста "Сочи" Сергея Терехова, который провел 50-й матч за команду.
Подопечные Руя Витории потерпели второе поражение за последние шесть встреч в РПЛ и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка. "Сочи" прервал безвыигрышную серию из трех матчей и закончил первую часть чемпионата на третьем месте, набрав 31 очко.
В следующем матче "Спартак" примет московский ЦСКА, "Сочи" дома сыграет с тульским "Арсеналом". Обе встречи состоятся в конце февраля 2022 года.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|8
|Крылья Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|13
|Нижний Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14