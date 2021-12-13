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Футбол в России

"Спартак" проиграл "Сочи" и завершил первую часть чемпионата России на девятом месте

Встреча завершилась со счетом 3:0
Виктор Мозес ("Спартак") и Сергей Терехов ("Сочи") Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Виктор Мозес ("Спартак") и Сергей Терехов ("Сочи")
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 13 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" победил со счетом 3:0 московский "Спартак" в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи.

Голы у победителей забили Кристиан Нобоа (28-я минута, с пенальти), бывший футболист "Спартака" Ивелин Попов (89) и Артур Юсупов (90+7, с пенальти). Нобоа получил прямую красную карточку на 66-й минуте. Также был удален защитник красно-белых Максимилиано Кофрие (90+6). В заявке "Спартака" на матч по причине травм отсутствовали защитник Павел Маслов и нападающие Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон, по причине дисквалификации - нападающий Александр Соболев и защитник Айртон.

В начале матча символический удар по мячу нанес Алексей Павлов, первый тренер футболиста "Сочи" Сергея Терехова, который провел 50-й матч за команду.

Подопечные Руя Витории потерпели второе поражение за последние шесть встреч в РПЛ и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка. "Сочи" прервал безвыигрышную серию из трех матчей и закончил первую часть чемпионата на третьем месте, набрав 31 очко.

В следующем матче "Спартак" примет московский ЦСКА, "Сочи" дома сыграет с тульским "Арсеналом". Обе встречи состоятся в конце февраля 2022 года.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит18115244-2038
2Динамо18113433-2036
3Сочи18101730-2131
4ЦСКА1893621-1630
5Краснодар1885529-1829
6Локомотив1877424-1928
7Ахмат1890924-2427
8Крылья Советов1883722-1827
9Спартак1865720-2623
10Рубин1864823-2722
11Урал1847712-1819
12Арсенал1854921-3519
13Нижний Новгород1854918-3019
14Ростов1846830-3518
15Уфа1837817-2616
16Химки1828816-3114

 

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