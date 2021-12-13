Витория назвал несправедливым результат матча "Спартака" против "Сочи"

ТАСС, 13 декабря. Поражение московского "Спартака" от "Сочи" в матче чемпионата России нельзя назвать справедливым. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Спартака" Руй Витория.

В понедельник "Спартак" на выезде проиграл "Сочи" со счетом 0:3 в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч стал последним в чемпионате перед зимней паузой.

"Результат несправедлив, кто говорит обратное - не прав. Мы очень старались, достаточно, чтобы выиграть 3:0 у соперника. Много раз атаковали ворота, но забить было тяжело. Мы провели фантастический второй тайм, но соперник забил два гола, закончил матч с преимуществом в три мяча", - сказал Витория.

"Если говорим про футбол, можно говорить про несправедливость. Но если говорим про отношение футболистов к игре и качество игры, тут не вопросов. Были моменты, когда шла игра. Мы пропустили с пенальти, не понятно, было ли оно справедливым. Но футболисты играли 90 минут достойно", - добавил Витория.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.