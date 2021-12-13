Главный тренер "Спартака" Витория отказался отвечать на вопрос о будущем в клубе

ТАСС, 13 декабря. Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория на пресс-конференции отказался отвечать на вопрос о будущем в клубе, сказав, что у него пока действует контракт.

В понедельник "Спартак" на выезде проиграл "Сочи" со счетом 0:3 в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч стал последним в чемпионате перед зимней паузой.

Витория возглавил "Спартак" в конце мая 2021 года, сменив на этом посту немецкого специалиста Доменико Тедеско. Контракт Витории со "Спартаком" рассчитан до 2023 года. Ранее ряд СМИ сообщил, что Витория покинет команду.

"Что касается будущего, мы завтра отправляемся в Москву, - сказал Витория. - В настоящий момент не хочу говорить о будущем, поскольку у меня действует контракт с клубом. Может быть, будет что-то позже. Сейчас я бы хотел поблагодарить фанатов, которые тепло нас поддерживали и которые заслуживали уйти с этой игры в хорошем настроении. У меня есть контракт, я профессиональный и лояльный к клубу тренер. Еще раз хочу подчеркнуть, что сейчас мы не будем об этом говорить, может быть, потом".

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.