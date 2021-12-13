В состав сборной Канады на Кубок Первого канала вошли 16 игроков КХЛ

ТАСС, 13 декабря. Шестнадцать игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вошли в состав сборной Канады на Кубок Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Канадской хоккейной ассоциации.

Турнир пройдет в Москве на "ЦСКА-Арене" с 15 по 19 декабря. Сборная Канады сыграет с командами России (15 декабря), Швеции (17 декабря) и Финляндии (18 декабря).

В состав канадской сборной вошли вратари: Эдди Паскуале ("Локомотив", КХЛ), Джастин Погги ("Кёльн", Германия); защитники - Тревор Мерфи ("Сибирь", КХЛ), Брэндон Гормли, Рис Скарлетт (оба - "Динамо" Рига, КХЛ), Джон Гилмор (ЦСКА, КХЛ), Джейсон Демерс (без клуба), Чарльз Геноуэй ("Брюнес", Швеция), Мэт Робинсон (СКА, КХЛ), Морган Эллис ("Айсберен", Германия); нападающие - Джош Карри, Филипп Майе (оба - "Металлург", КХЛ), Даниэль Одетт ("Витязь", КХЛ), Тэйлор Бек, Тайлер Граовац (оба - "Динамо", Минск, КХЛ), Джордан Уил ("Ак Барс", КХЛ), Корбэн Найт ("Авангард", КХЛ), Эрик О'Делл ("Динамо", Москва, КХЛ), Райан Спунер ("Автомобилист", КХЛ), Коди Куник ("Барыс", КХЛ), Лэндон Ферраро ("Кёльн", Германия), Бен Стрит ("Мюнхен", Германия), Адам Тамбеллини ("Регле", Швеция), Эрик Фер (без клуба).

В последний раз канадцы играли на Кубке Первого канала в декабре 2017 года в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пхёнчхане и заняли в турнире пятое место. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.