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Фигурное катание

Первый канал покажет предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию

Турнир пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Первый канал будет транслировать чемпионат России по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

В эфире телеканал покажет короткие и произвольные программы соревнований среди женщин, пар и танцевальных дуэтов, а также показательные выступления. Полностью турнир и жеребьевка будут транслироваться на официальном сайте телеканала.

Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. Турнир является отборочным стартом к Олимпийским играм в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Теги
Фигурное катание
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