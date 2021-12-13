Первый канал покажет предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Первый канал будет транслировать чемпионат России по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

В эфире телеканал покажет короткие и произвольные программы соревнований среди женщин, пар и танцевальных дуэтов, а также показательные выступления. Полностью турнир и жеребьевка будут транслироваться на официальном сайте телеканала.

Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. Турнир является отборочным стартом к Олимпийским играм в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.