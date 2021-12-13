Мележиков: совет директоров "Спартака" в ближайшее время примет решение по Витории

СОЧИ, 13 декабря. /ТАСС/. Совет директоров футбольного клуба "Спартак" в самое ближайшее время примет решение по поводу судьбы главного тренера команды Руя Витории. Об этом журналистам рассказал гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков.

Ранее журналист газеты La Gazzeta dello Sport Лука Бьянкин сообщил, что первая пресс-конференция Паоло Ваноли в качестве главного тренера красно-белых пройдет 17 декабря.

"Решение будет принимать совет директоров в самое ближайшее время. Речь идет об оценке промежуточных итогов чемпионата России и выступления на европейской арене, а дальше мы будем смотреть и реагировать. Клуб обязан работать на благо команде и этим занимается", - сказал Мележиков.

Также журналист Никола Скира сообщил в Twitter, что новым спортивным директором "Спартака" станет нынешний скаут французского ПСЖ Лука Каттани. "Определенность [со спортивным директором] более-менее есть, мы в этом плане движемся. Я думаю, в ближайшее время спортивный блок будет усилен", - отметил Мележиков.

Ближайший совет директоров клуба пройдет 14 декабря.