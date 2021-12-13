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Футбол в России

Мележиков: совет директоров "Спартака" в ближайшее время примет решение по Витории

Гендиректор красно-белых отметил, что будет дана оценка выступлению команды на европейской арене и в чемпионате России
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 13 декабря. /ТАСС/. Совет директоров футбольного клуба "Спартак" в самое ближайшее время примет решение по поводу судьбы главного тренера команды Руя Витории. Об этом журналистам рассказал гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков.

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Ранее журналист газеты La Gazzeta dello Sport Лука Бьянкин сообщил, что первая пресс-конференция Паоло Ваноли в качестве главного тренера красно-белых пройдет 17 декабря.

"Решение будет принимать совет директоров в самое ближайшее время. Речь идет об оценке промежуточных итогов чемпионата России и выступления на европейской арене, а дальше мы будем смотреть и реагировать. Клуб обязан работать на благо команде и этим занимается", - сказал Мележиков.

Также журналист Никола Скира сообщил в Twitter, что новым спортивным директором "Спартака" станет нынешний скаут французского ПСЖ Лука Каттани. "Определенность [со спортивным директором] более-менее есть, мы в этом плане движемся. Я думаю, в ближайшее время спортивный блок будет усилен", - отметил Мележиков.

Ближайший совет директоров клуба пройдет 14 декабря.

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